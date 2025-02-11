Пилот внезапно потерял сознание.

Английские туристы неожиданно для себя провели сутки в Греции из-за экстренной посадки самолета авиакомпании EasyJet, который совершал рейс из египетской Хургады в английский Манчестер. Причиной эксцесса стала потеря командиром борта сознания во время штатного полета и срочное решение второго пилота о посадке. После приземления в Афинах первого пилота забрала карета скорой помощи, а сам рейс задержался на 24 часа, после чего пассажиры отправились домой.

Согласно источникам, полет рейса проходил штатно, но через два часа пути командиру самолета неожиданно стало плохо, и он потерял сознание. Это привело к образованию паники на борту, так как стюарды, ничего не говоря пассажирам, буквально побежали в кабину пилотов, чтобы поставить защитный экран. Второй пилот борта не потерял самоконтроля и взял управление на себя, приняв решение об экстренной посадке в ближайшем готовом к этому аэропорту. Им оказался международный аэропорт в Афинах. Что именно стало причиной потери сознания командира самолета, источники не сообщают.

Репортёры английской газеты Manchester Evening News взяли интервью у одного из пассажиров рейса, который пожелал остаться неназванным. По его словам, все проходило нормально, и стюарды разносили еду, но в один миг те все бросили и убежали в направлении кабины. При этом пассажиры почувствовали изменение в движении самолета, что привело к неразберихе на борту, так как никто сразу не сказал, что именно происходит.