Официальная цена на автомобиль — больше 2 млн рублей.

Минобороны РФ начало использовать автомобили китайского бренда Kaiyi. Речь идет о седанах Kaiyi E5, которые были замечены в Москве. Машины получили военные номера с префиксом «МО», что подтверждает их принадлежность к Минобороны и Генеральному штабу.

Автомобили собираются в Калининграде. Ведомство выбрало базовую версию модели — Kaiyi E5 Standard. Официальная цена такого седана начинается от 2,115 миллиона рублей. Однако в некоторых салонах машину можно купить со скидкой — за 1,5 миллиона рублей.

Несмотря на интерес со стороны Минобороны, популярность Kaiyi E5 среди обычных покупателей остается низкой. За весь 2024 год в России было продано всего 6 тысяч таких автомобилей. Государственные закупки могут помочь поддержать производство и увеличить спрос.

Эксперты считают, что в будущем Kaiyi может покинуть российский рынок. Его место, вероятно, займут модели другого китайского бренда — Changan.

Пока что седаны Kaiyi E5 активно используются военными. Их появление в Москве уже привлекло внимание. Это решение Минобороны показывает, что ведомство ищет альтернативные варианты для обновления своего автопарка.

Ситуация с Kaiyi E5 также отражает общий тренд: китайские автомобили все чаще появляются в России. Они становятся популярными благодаря доступным ценам и широкому выбору моделей. Однако их дальнейшая судьба на рынке будет зависеть от спроса и конкуренции с другими брендами.