Автомобили с пробегом стоимостью от 950 тысяч рублей появятся на Wildberries.

Подержанные автомобили теперь можно купить через маркетплейсы. Сервисы Wildberries и Pango Cars запустили продажу машин с пробегом. В ассортименте представлены модели таких марок, как KIA, Renault, Volkswagen, Changan, Audi и других. Стоимость автомобилей начинается от 950 тысяч рублей. Со временем список машин будет расширяться.

Все автомобили перед продажей проходят строгую проверку по программе Pango Select. Она включает техническую и юридическую экспертизу по 129 пунктам. Также машины проходят предпродажную подготовку. Это гарантирует, что покупатель получит качественный и проверенный автомобиль.

Покупатели могут рассчитывать на постгарантийную поддержку. Она действует в течение 20 тысяч километров или одного года. Важно соблюдать правила эксплуатации автомобиля, чтобы сохранить право на поддержку.

Для покупки нужно внести полную предоплату. После этого дилер доставит машину в удобное для покупателя место. Услуга доступна в регионах, где работает доставка. Также можно забрать автомобиль самостоятельно в дилерском центре.