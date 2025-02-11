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Летчик-испытатель Сергей Богдан заявил, что у Су-57 нет пределов для роста и развития
Только небо будет для Су-57 пределом.

Новейший российский истребитель пятого поколения Су-57 продолжает совершенствоваться. Об этом заявил заслуженный летчик-испытатель, Герой России Сергей Богдан. По его словам, у самолёта нет предела для роста и развития. Су-57 уже доказал свою эффективность в реальных боевых условиях, полностью подтвердив заявленные характеристики.

Су-57 — это первый российский истребитель пятого поколения, который участвует в реальных боевых действиях. Он разработан компанией «Сухой» и производится на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе (КнААЗ). Самолёт способен уничтожать воздушные, наземные и надводные цели, преодолевая системы ПВО противника.

Истребитель может вести бой как на дальних, так и на ближних дистанциях. Он оснащён новейшими ракетами и постоянно модернизируется, получая новое оборудование и технологии.

Сергей Богдан подчеркнул, что у Су-57 нет предела для совершенствования. На самолёт можно устанавливать новое бортовое оборудование, вооружение и ракеты. Это требует регулярных испытательных полётов, которые будут проводиться до самого конца эксплуатации истребителя.

Су-57 не только демонстрирует мощь российской авиационной промышленности, но и задаёт новые стандарты для истребителей пятого поколения. Первый полёт Су-57 состоялся 29 января 2010 года. С тех пор самолёт прошёл множество испытаний и успешно применяется в реальных боевых условиях.

Су-57 — это не просто самолёт, а символ технологического прогресса России. Его возможности и потенциал развития делают его одним из самых перспективных истребителей в мире.

#су-57
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