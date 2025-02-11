Новый инструмент будет предсказывать поведение веществ при переработке, транспортировке, смешивании и хранении

В МИФИ разработали уникальный онлайн-сервис под названием «Библиотека RSP» (Real Substance Properties). Инструмент позволяет предсказывать, как будут вести себя различные вещества и материалы при переработке, транспортировке, смешивании и хранении. Такие данные крайне важны для многих отраслей, включая энергетику, машиностроение и авиацию.

«Библиотека RSP» использует современные технологии для анализа и прогнозирования свойств материалов. Сервис можно легко интегрировать в уже существующие системы, так как он поддерживает популярные языки программирования. Он работает на различных устройствах, включая компьютеры и микроконтроллеры, и совместим с операционными системами Windows, Linux и MacOS.

В будущем разработчики планируют создать собственный инженерный калькулятор, который сможет работать независимо от других программ. Это сделает сервис ещё более удобным и универсальным.

Проект стал победителем первого цикла Университетского технологического акселератора, организованного Росатомом и МИФИ. Он получил инвестиции в размере 3,5 млн рублей. После этого команда разработчиков выиграла грант на 4 млн рублей и зарегистрировала компанию «Физтехлаб». Теперь она будет заниматься созданием программного обеспечения для различных отраслей промышленности.

Руководитель проекта Илья Коновалов рассказал, что команда уже подписала соглашение о сотрудничестве с одним из предприятий «Росатома». Там сервис проходит тестирование. Если испытания пройдут успешно, «Библиотека RSP» сможет использоваться для оптимизации производственных процессов и повышения безопасности при работе с материалами.

Разработчики продолжают улучшать сервис, чтобы сделать его ещё более точным и удобным. В планах — расширение функционала и внедрение новых возможностей для анализа материалов. Это позволит использовать «Библиотеку RSP» в ещё большем количестве отраслей.