Отмена Football Manager 25 стала большим разочарованием для поклонников серии.

Это стало неожиданностью для фанатов серии. Игры выходили каждый год на протяжении 20 лет. Теперь эта традиция прервана.

На официальном сайте разработчики объяснили свое решение. Они столкнулись с множеством проблем и непредвиденных обстоятельств. Это заставило их отказаться от выпуска игры.

Релиз Football Manager 25 переносили дважды. Сначала его планировали на ноябрь 2024 года. Позже дату сдвинули на март 2025-го. Но теперь вот игра не выйдет совсем. А разработчики сразу приступят к работе над следующей частью серии. Пока неизвестно, когда она выйдет и что в ней будет нового.

Football Manager 25 должна была стать особенной. Впервые в истории франшизы в игре планировали добавить женские команды. Это был важный шаг для серии. Теперь фанатам придется ждать, чтобы увидеть эту функцию в будущих играх.

Ранее также стало известно, что в Football Manager 2025 уберут вес футболистов. Это связано с добавлением женских команд. Разработчики хотели сделать игру более универсальной.



