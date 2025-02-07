Это стало неожиданностью для фанатов серии. Игры выходили каждый год на протяжении 20 лет. Теперь эта традиция прервана.
На официальном сайте разработчики объяснили свое решение. Они столкнулись с множеством проблем и непредвиденных обстоятельств. Это заставило их отказаться от выпуска игры.
Релиз Football Manager 25 переносили дважды. Сначала его планировали на ноябрь 2024 года. Позже дату сдвинули на март 2025-го. Но теперь вот игра не выйдет совсем. А разработчики сразу приступят к работе над следующей частью серии. Пока неизвестно, когда она выйдет и что в ней будет нового.
Football Manager 25 должна была стать особенной. Впервые в истории франшизы в игре планировали добавить женские команды. Это был важный шаг для серии. Теперь фанатам придется ждать, чтобы увидеть эту функцию в будущих играх.
Ранее также стало известно, что в Football Manager 2025 уберут вес футболистов. Это связано с добавлением женских команд. Разработчики хотели сделать игру более универсальной.