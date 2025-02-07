Обнаружить новую РЛС практически невозможно.

Обуховский завод, входящий в концерн «Алмаз – Антей», представил новую радиолокационную станцию (РЛС) для защиты объектов от атак беспилотников. Разработка была показана на выставке NAIS-2025. Главная особенность новой РЛС — ее практически невозможно обнаружить.

«Уровень излучения станции очень низкий. Это делает ее максимально скрытной. На расстоянии обнаружить РЛС почти невозможно», — рассказал Александр Хижниченко, представитель Обуховского завода.

Новая система предназначена для защиты зданий и инфраструктуры от атак дронов. Локаторы можно объединить в единую сеть. Это позволяет эффективно контролировать охраняемую территорию. Если система обнаруживает угрозу, информация сразу передается оператору.

РЛС отличается высокой надежностью и простотой в использовании. Она компактна и не требует сложного обслуживания. Принцип работы системы основан на непрерывном излучении и многоканальном приеме сигналов.

Мощность станции сравнима с мощностью мобильного телефона. Это позволяет использовать РЛС в разных условиях, включая жилые районы. Установка не требует создания санитарно-защитных зон.

«РЛС можно размещать даже в зонах жилой застройки. Это делает ее удобной для защиты городов и важных объектов», — добавил Хижниченко.

Эксперты отмечают, что новая РЛС сочетает в себе высокую эффективность и безопасность для окружающих. Ее можно использовать не только для защиты военных объектов, но и для обеспечения безопасности гражданских зданий.