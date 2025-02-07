В Steam уже 2 тысячи рецензий.

Игра выйдет 11 февраля, но некоторые игроки уже смогли её опробовать. Владельцы изданий Deluxe и Founders получили доступ раньше остальных. Однако их впечатления оказались далеки от восторженных.

На момент публикации новости игра получила более 2 тысяч отзывов. Большинство из них — отрицательные. Геймеры недовольны многими аспектами Civilization 7.

Одной из главных претензий стал интерфейс. Игроки называют его неудобным и сложным в использовании. Графика также вызвала разочарование. Многие считают, что она устарела и не соответствует современным стандартам.

Ещё одна проблема — ощущение незавершённости игры. Пользователи отмечают, что Civilization 7 выглядит как сырой продукт. Некоторые функции работают некорректно, а контента недостаточно для полноценного игрового опыта.

Ранее разработчики представили музыкальную тему России, которая вызвала интерес у фанатов серии. Однако даже это не смогло спасти общее впечатление от игры.

Пока что Civilization 7 получает низкие оценки в Steam. Игроки надеются, что разработчики учтут их замечания и улучшат игру до официального релиза или в ближайших обновлениях.