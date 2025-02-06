Но у Death Stranding 2 пока нет даты релиза.

Южнокорейский комитет по возрастным рейтингам присвоил игре Death Stranding 2 категорию «19+». Это означает, что игра предназначена только для взрослых. Несовершеннолетним доступ к ней будет ограничен.

По данным комитета, в игре присутствуют сцены насилия, телесных повреждений, а также ненормативная лексика. Кроме того, в игре показаны курение и употребление алкоголя. Эти элементы стали причиной строгого возрастного ограничения.

Death Stranding 2 – это долгожданное продолжение популярной игры от Хидэо Кодзимы. Первая часть получила признание за уникальный геймплей и глубокий сюжет. Вторая часть обещает быть не менее захватывающей.

Пока точная дата выхода игры неизвестна. Разработчики держат эту информацию в секрете. Однако недавно Хидэо Кодзима поздравил актрису Сиори Куцуну с завершением работы над проектом. Он подарил ей цветы в знак благодарности за вклад в создание игры.



