Он будет готов в 2027-ом году.

Россия и Финляндия имеют крайне протяженную границу на море и суше, которая до вступления финнов в НАТО считалась относительно тихой и безопасной. До 2023-го года ее незаконно могли пересекать только заблудившиеся туристы, грибники и дикие звери, но теперь ситуация начала резко обостряться. Хельсинки не скрывают, что настроены на курс милитаризации для противостояния РФ и развитие военно-морского флота ранее нейтральной страны только подтверждает этот факт.

Это выливается в постройку новых корветов класса Pohjanmaa, которые специально предназначены для действий в акватории Балтийского моря и обладают противоледовой защитой для работы в зимний период. Компания Rauma Marine Constructions (RMC) заявляет, что первый корпус уже готов и проходит достройку и весной 2025-го года сойдет со стапелей и будет опущен на воду. Перспективный корвет окончательно достроят к 2027-му года, а его систершип к 2029-мму.

«Корвет будет иметь длину 117 метров, ширину 16 метров, осадку пять метров и экипаж из 70 человек. Комбинированная дизель-электрическая и газовая (CODLAG) силовая установка, включающая газовую турбину GE LM2500 и четыре генератора MAN мощностью 1920 кВт, сможет развивать максимальную скорость более 26 узлов» - пишет портал «Военное обозрение».

В качестве вооружения будет установлена 57-мм корабельная пушка для поражения морских и сухопутных целей, широкий спектр ракетного вооружения, пулеметы и мины. Кроме того, часть вооружения будет вынесено в отдельные блоки, которые будут управляться современной системой управления огнем, а радар снабдят АФАР.