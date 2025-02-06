Новый ЦОД на 1000 стоек устранит дефицит услуг для критической инфраструктуры.

Госкорпорация «Росатом» запускает новый центр обработки данных (ЦОД) в Нижегородской области. Центр рассчитан на 1000 стоек. Его главная задача — устранить нехватку услуг для важных объектов инфраструктуры. Это особенно важно для предприятий, которые играют ключевую роль в экономике и безопасности страны.

Новый ЦОД поможет ускорить внедрение передовых технологий. Среди них — искусственный интеллект (ИИ). Предполагается, что это сделает работу предприятий более эффективной. Нижегородская область — один из важнейших регионов для Росатома. Здесь расположены более 30 предприятий атомной отрасли. Местные власти активно поддерживают сотрудничество с корпорацией в сфере цифровизации и высоких технологий.

Помимо ЦОДа, Росатом планирует создать научно-офисный центр. В нём будут работать современные лаборатории для исследований и разработок. Центр станет площадкой для обмена опытом между учёными, конструкторами и инженерами.

«Это позволит нам создавать высокотехнологичные продукты, — говорит Евгений Абакумов, директор по информационной инфраструктуре Росатома. — Особое внимание будет уделено компонентам и системам для критически важной инфраструктуры. Это обеспечит их надёжность и устойчивость».

Новый ЦОД и научный центр станут важным шагом в развитии цифровых технологий в России. Они помогут укрепить позиции страны в сфере высоких технологий и обеспечить безопасность ключевых объектов инфраструктуры.



