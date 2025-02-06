Согласно исследованию компании Digital Guru, каждый четвертый житель Москвы недоволен своим домом. Специалисты проанализировали 800 тысяч сообщений в чатах 170 жилых комплексов столицы. Это позволило выявить основные причины недовольства горожан.

В домах, которые эксплуатируются давно, число недовольных составляет 25%. В новостройках, которые только сдали, этот показатель ниже — 12%.

Главная проблема, которая волнует москвичей, — это парковка. В 21% сообщений жители жалуются на стихийную парковку во дворах и нелегальное использование подземных паркингов. В премиум-сегменте часто обсуждают нехватку парковочных мест. Наиболее остро эта проблема стоит в Хорошевском районе (30% жалоб), Тимирязевском (22%), Фили-Давыдково (15%), Щербинке и Богородском (по 13%).

Еще одна важная тема — безопасность на территории. В 12% сообщений жители критикуют работу охранных служб. В 9% случаев люди жалуются на посторонних, которые свободно заходят на территорию. В комфорт-классе 58% обсуждений о безопасности связаны с происшествиями. В бизнес-классе этот показатель составляет 45%.

Также в топе жалоб — отсутствие колясочных и инфраструктуры для выгула животных. В случае с питомцами часто обсуждают агрессивное поведение собак, уборку за ними и выгул без намордников.

Исследование показало, что домовые чаты стали важным инструментом для выражения недовольства. Жители активно обсуждают проблемы, связанные с парковкой, безопасностью и инфраструктурой.