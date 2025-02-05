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g1tarist
Штат компании BioWare сократился вдвое из-за провала Dragon Age: The Veilguard
Об этом сообщил журналист Bloomberg.

Компания BioWare, известная своими культовыми RPG, переживает серьёзные трудности. За два года число сотрудников студии сократилось с 200 до менее сотни человек. Причиной называют провал последней игры — Dragon Age: The Veilguard. Об этом сообщает журналист Джейсон Шрайер в материале для Bloomberg.

По данным источника, игра не смогла выполнить даже половины ожиданий Electronic Arts (EA). После релиза The Veilguard часть команды BioWare временно перевели в другие подразделения EA — например, на проекты вроде Iron Man и Skate. Тогда это решение казалось логичным: новая часть Mass Effect находилась на ранней стадии разработки, и студии не требовалось столько специалистов.

Однако в конце января ситуация изменилась. Сотрудники узнали, что их временные переводы стали постоянными. Чтобы вернуться в BioWare, им теперь придётся ждать открытия вакансий и заново проходить отбор. Для многих это стало ударом. «Люди приходили в BioWare ради создания легендарных RPG. Теперь же им предлагают работать над экшенами или спортивными симуляторами, что не вызывает энтузиазма», — пишет Шрайер.

Разработчики студии винят в провале саму EA. По их словам, издатель сначала заставил переделать The Veilguard из классической RPG в сервисный проект с мультиплеером и микроплатежами, а затем резко передумал и вернул игру к одиночному формату. Это привело к путанице, потере времени и, в итоге, — к провалу релиза.

Сейчас будущее BioWare остаётся неясным. Сокращение команды ставит под вопрос не только развитие Mass Effect, но и способность студии создавать проекты уровня Baldur’s Gate или Dragon Age: Origins. Поклонники надеются, что EA пересмотрит свою стратегию, но пока компания не комментирует ситуацию.


#bioware
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