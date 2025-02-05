Новинка поможет адаптироваться к настоящему боевому оружию на тренировках.

Концерн «Калашников» анонсировал первый отечественный страйкбольный привод АК-12. Новинку представят на Всероссийском фестивале «СтрайкКон 2025», который пройдет 8-9 февраля в московском ТЦ «Тишинка». Об этом сообщила пресс-служба компании.

Страйкбольный привод АК-12 — это совместная разработка концерна «Калашников» и компании «СтрайкАрмс». Специалисты смогли создать устройство, которое полностью повторяет размеры и внешний вид боевого автомата АК-12. При этом внутри него установлена профессиональная страйкбольная начинка.

Большинство внешних деталей привода — это точные копии элементов обвеса АК-12. Все ключевые части корпуса имеют те же размеры, что и у боевого оружия. Они покрыты аутентичным материалом и соответствуют по прочности настоящему АК-12, который используется военнослужащими Российской армии.

Этот страйкбольный привод стал первым практически полностью российским продуктом для страйкбола. В нем используется 94% деталей отечественного производства. По словам Алана Лушникова, директора концерна «Калашников», это устройство кардинально отличается от зарубежных аналогов. Оно позволяет пользователю держать в руках автомат, который по весу и размерам полностью соответствует боевому АК-12.

Лушников также отметил, что использование таких приводов поможет любителям страйкбола быстрее адаптироваться к настоящему оружию во время службы или сборов. Страйкбольные автоматы можно будет применять на уроках начальной военной подготовки, что сделает обучение более эффективным.

Новинка уже вызвала интерес у любителей страйкбола и специалистов. Она не только повторяет внешний вид и характеристики боевого оружия, но и поддерживает развитие отечественного производства.