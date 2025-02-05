Никогда такого не было, но вот опять.

Производство нового кроссовера «Москвич 8» снова перенесли. Это уже второй случай, когда дата выпуска «Москвича» откладывается. Завод пока не может назвать точный срок начала производства.

«Москвич 8» — это большой семейный кроссовер с 3 рядами сидений. Длина машины составляет 4824 мм, а расстояние между осями — 2830 мм.

Кроссовер оснастят мощным 1,5л. движком на 174 лошадиные силы. Он будет работать вместе с роботизированной коробкой передач на 7 ступеней. Привод у автомобиля будет только передним.

Производитель использует двухцветную кожу для отделки салона, добавляет атмосферную подсветку и цифровую приборную панель на 12,3 дюйма. Панель объединена с мультимедийным экраном. В салоне также будут физические кнопки для быстрого доступа к функциям, шайба для переключения передач, беспроводная зарядка для телефонов и система камер кругового обзора. Кроссовер поддерживает Apple CarPlay и Android Auto для подключения смартфонов.

Модель впервые показали весной 2024 года. Изначально запуск конвейера планировался на февраль этого года. Однако февраль уже наступил. А выпуск кроссовера снова отложили.

Пока неизвестно, когда «Москвич 8» появится на дорогах. Автолюбителям остается ждать новостей от производителя.