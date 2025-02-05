Производство нового кроссовера «Москвич 8» снова перенесли. Это уже второй случай, когда дата выпуска «Москвича» откладывается. Завод пока не может назвать точный срок начала производства.
«Москвич 8» — это большой семейный кроссовер с 3 рядами сидений. Длина машины составляет 4824 мм, а расстояние между осями — 2830 мм.
Кроссовер оснастят мощным 1,5л. движком на 174 лошадиные силы. Он будет работать вместе с роботизированной коробкой передач на 7 ступеней. Привод у автомобиля будет только передним.
Производитель использует двухцветную кожу для отделки салона, добавляет атмосферную подсветку и цифровую приборную панель на 12,3 дюйма. Панель объединена с мультимедийным экраном. В салоне также будут физические кнопки для быстрого доступа к функциям, шайба для переключения передач, беспроводная зарядка для телефонов и система камер кругового обзора. Кроссовер поддерживает Apple CarPlay и Android Auto для подключения смартфонов.
Модель впервые показали весной 2024 года. Изначально запуск конвейера планировался на февраль этого года. Однако февраль уже наступил. А выпуск кроссовера снова отложили.
Пока неизвестно, когда «Москвич 8» появится на дорогах. Автолюбителям остается ждать новостей от производителя.