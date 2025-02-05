Бампера и капот автомобиля скрыты под камуфляжем.

На дорогах Тольятти появился новый кросс-универсал Lada Iskra. Машина была замечена во время тестовых испытаний. Чтобы скрыть детали дизайна, бампера и капот машины были закрыты камуфляжной пленкой. Серийный выпуск модели планируется начать в апреле 2025 года.

Lada Iskra будет доступна в 3 вариациях кузова. Это может быть седан, универсал и кросс-универсал. В версии Cross производитель обещает оснастить автомобиль мультирулем от Lada Vesta, кондиционером, тремя подголовниками на заднем сиденье, электростеклоподъемниками на всех дверях и современной аудиосистемой.

Что касается двигателей, базовая версия получит 1,6л. двигатель мощностью 90 лошадиных сил. Он будет работать в паре с 5-ступенчатой механической коробкой передач. Более мощная версия с таким же двигателем, но на 106 л.с., будет оснащена 6-ступенчатой МКПП. Кроме того, в линейке появится вариант с 1,6л. двигателем и вариатором.

Новый кросс-универсал Lada Iskra уже вызывает интерес у автолюбителей. Ожидается, что модель станет доступной альтернативой для тех, кто ищет практичный и современный автомобиль. Подробности о ценах и комплектациях станут известны ближе к началу продаж.



