На Западе утверждают, что борт был якобы сбит ракетой ЗРК «Панцирь».

Продолжается расследование причин падения азербайджанского авиалайнера компании AZAL, который потерпел аварию в районе казахстанского аэропорта в Актау. Поступают сведения, что на борту были обнаружены посторонние элементы, но российской стороне образцы для исследования пока не передавали. Об этом сообщает источник, который непосредственно связан с расследованием инцидента, причиной которого на западе называют работу российского ЗРПК «Панцирь».

«Российская сторона до сих пор не получила образцы посторонних элементов, которые были найдены в корпусе самолёта, для проведения их экспертизы. Поэтому утверждения ряда зарубежных СМИ об идентификации их как поражающих элементов ракеты ЗРК «Панцирь» нуждаются как минимум в дополнительном изучении», — сообщает источник.

Напомним, что авиационная авария случилась 25-го декабря прошлого года, и в причине падения борта незамедлительно обвинили Россию. Самолет компании AZAL совершал рейс из Баку в Грозный, но был вынужден уйти на аэродром в Актау. В районе казахстанского аэропорта авиалайнер потерпел крушение. СМИ начали разгонять историю о том, что борт якобы сбили российские системы ПВО в районе Грозного, и даже президент Азербайджана выступил с обвинениями в сторону РФ.

Позже, когда были расшифрованы «черные ящики», стали известны последние переговоры и выяснилось, что возможной причиной инцидента могут стать птицы. Однако западная пресса все равно продолжает во всем обвинять Россию, даже несмотря на новые факты, которые выясняются в ходе расследования. При этом упоминается, что во время полета борта к Грозному там был объявлен план «Ковер» из-за дроновой опасности.