Об этом сообщается в американском журнале Scuttlebutt.

Американские морские границы около восточного побережья США в Тихом океане и в бассейне Карибского моря станут патрулировать безэкипажные роботизированные платформы Saildrone Voyager. Эти аппараты включены в состав 4-го оперативного флота, который проводит операцию «Южное копье», а также в состав JIATF-S (Объединенная межведомственная оперативная группа «Юг»). Про это пишет американский журнал Scuttlebutt, чьи авторы внимательно следят за действиями ВМФ США.

Как сообщает издание, в рамках выполнения заданной Трампом задачи по повышению надежности американских морских границ на юге страны будут задействованы безэкипажные катера модели Saildrone Voyager. Их количество на юге планируют увеличить более чем в 2 раза для более плотного контроля за трафиком кораблей. Эти БЭК способны продолжительное время действовать в отрыве от баз и за счет продвинутого оборудования могут выявлять подозрительные цели и передавать информацию почти в реальном времени. По наводке такого морского дрона к подозрительному объекту будет выдвигаться патрульный корабль с живым экипажем для дальнейшего разбирательства.

Стоит отметить, что Трамп задал военно-морскому командованию серьезную задачу, так как южные границы США в прибрежной зоне тянутся на тысячи километров. Чтобы их все перекрыть, и необходимы автономные роботизированные катера. Кроме того, сейчас туда перебрасывают десятки кораблей с экипажами, которые также станут патрулировать морские границы и отлавливать нарушителей. Однако в командовании ВМФ США прекрасно понимают фронт поставленной задачи и привлекают все возможные средства для её решения.