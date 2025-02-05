Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» готов к испытаниям в море.

На тяжелом атомном ракетном крейсере «Адмирал Нахимов» успешно завершены важные этапы подготовки к выходу в море. Второй атомный реактор корабля был запущен, что подтвердило готовность всей энергетической установки к работе в любых режимах. Первый реактор начал функционировать еще в декабре 2024 года. Эти шаги стали ключевыми в процессе модернизации крейсера, который длится с 1999 года.

Сейчас «Адмирал Нахимов» находится на территории судостроительного предприятия «Севмаш», входящего в Объединенную судостроительную корпорацию (ОСК). Летом 2025 года крейсер выйдет в море для проведения заводских ходовых испытаний.

Модернизация «Адмирала Нахимова» направлена на усиление его боевых возможностей. После завершения работ крейсер сможет нести современное вооружение, включая крылатые ракеты «Калибр-НК» и «Оникс», а также гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Крейсер «Адмирал Нахимов» относится к проекту 11442М. Его модернизация началась более двух десятилетий назад, и сейчас работы вышли на финальную стадию.

Ожидается, что после завершения испытаний «Адмирал Нахимов» вернется в состав флота, значительно усилив его возможности. Этот крейсер станет важным элементом обороны страны, способным выполнять задачи в любой точке мирового океана.

Информация о ходе работ и предстоящих испытаниях была предоставлена агентством ТАСС.