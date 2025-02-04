Новинка разработана на базе пистолета МЦМ.

Концерн «Калашников» завершил сертификацию спортивного пистолета МР-439. Первые экземпляры оружия были представлены тренерам, судьям и спортсменам на этапе Кубка России по стрельбе из пневматического оружия. Пистолет разработан на базе модели МЦМ и предназначен для обучения стрельбе на коротких дистанциях — до 25м.

Для стрельбы используются пули калибра 5,6 мм, ёмкость магазина составляет 5 патронов. На расстоянии 25 метров радиус рассеивания пуль не превышает 40 мм.

Пистолет позволяет настраивать баланс под индивидуальные предпочтения стрелка. Причем, есть возможность регулировки предварительного хода и провала спускового крючка. Ширину мушки можно менять с помощью сменных пластин.

Новая рукоятка пистолета разработана с учётом потребностей начинающих спортсменов. Её форма и размеры оптимально подходят для использования даже детьми от 10 лет.

Для увеличения срока службы пистолета в МР-439 внесены следующие улучшения:

Усовершенствован магазин и выбрасыватель;

Изменена конструкция ударника, чтобы исключить повреждение казённой части ствола;

Укреплён затвор в зоне чеки, что повышает общий ресурс оружия.

МР-439 станет отличным выбором для тех, кто только начинает заниматься стрельбой. Высокая точность стрельбы делает пистолет подходящим для тренировок и соревнований, а улучшенная конструкция обеспечивает долгий срок службы.