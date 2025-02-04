Концерн «Калашников» завершил сертификацию спортивного пистолета МР-439. Первые экземпляры оружия были представлены тренерам, судьям и спортсменам на этапе Кубка России по стрельбе из пневматического оружия. Пистолет разработан на базе модели МЦМ и предназначен для обучения стрельбе на коротких дистанциях — до 25м.
Для стрельбы используются пули калибра 5,6 мм, ёмкость магазина составляет 5 патронов. На расстоянии 25 метров радиус рассеивания пуль не превышает 40 мм.
Пистолет позволяет настраивать баланс под индивидуальные предпочтения стрелка. Причем, есть возможность регулировки предварительного хода и провала спускового крючка. Ширину мушки можно менять с помощью сменных пластин.
Новая рукоятка пистолета разработана с учётом потребностей начинающих спортсменов. Её форма и размеры оптимально подходят для использования даже детьми от 10 лет.
Для увеличения срока службы пистолета в МР-439 внесены следующие улучшения:
- Усовершенствован магазин и выбрасыватель;
- Изменена конструкция ударника, чтобы исключить повреждение казённой части ствола;
- Укреплён затвор в зоне чеки, что повышает общий ресурс оружия.
МР-439 станет отличным выбором для тех, кто только начинает заниматься стрельбой. Высокая точность стрельбы делает пистолет подходящим для тренировок и соревнований, а улучшенная конструкция обеспечивает долгий срок службы.