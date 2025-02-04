Больше ни цента на ЮАР не пойдет.

Соединенные Штата прекращают финансирование Южноафриканской Республики из-за нового закона страны, который касается конфискации земли у белых фермеров. С таким заявлением выступил Дональд Трамп, раскритиковав решение властей ЮАР. Стоит отметить тот факт, что американские республиканцы крайне остро реагируют на такие поступки правительств других стран. Особенной изюминки этому событию предает тот факт, что Илон Маск, глава департамента эффективности правительства США, родом из этой республики.

«Южная Африка конфискует землю и очень плохо обращается с определенными классами людей» - разглагольствует Трамп.

Отметим, что ФАР долгое время страдал от апортеида, когда белое меньшинство управляло всей огромной страной. В конце прошлого века такое положение вещей резко изменилось, и ситуация маятником сдвинулась в другую сторону. Теперь правительство ЮАР всячески использует законы для лишения белых граждан имущества. В частности, недавно был принят закон, согласно которому может проводиться конфискация имущества без компенсации со стороны властей.

«Я прекращу все дальнейшее финансирование Южной Африки до тех пор, пока не будет завершено полное расследование этой ситуации» - добавляет 47-й президент США.

Администрация Белого дома воспользовалась возможностью, чтобы оказать давление на решение нынешнего президента ЮАР Сирила Рамафосу. Однако пока со стороны официального Кейптауна никаких комментариев не прозвучало. Добавим, что финансирование ЮАР прекратилось чуть раньше, так как после своей инаугурации Трамп подписал указ о свертывании всех финансовых программ США за пределами страны. Таким образом новый президент дал возможность своей команде оценить куда именно уходили деньги американских налогоплательщиков во время правления Джо Байдена и его группы.