Как сообщается, для защиты САР.

Турецкие власти желают плотнее контролировать Сирию и для этого собираются развернуть на территории республики две военные базы с истребителями F-16 на них. Якобы — это необходимо для защиты страны от внешних угроз пока власти САР не сформируют собственные вооруженные силы. Об этом на своих страницах пишет турецкое издание Türkiye со ссылкой на собственные источники в военных кругах.

Как отмечает автор Türkiye, военное сотрудничество Турции и новых властей Сирии набирает обороты и вот уже в САР собираются развернуть сразу две базы с размещенными там истребителями F-16, системами противовоздушной обороны, радарами и прочей инфраструктурой. Кроме того, турки станут готовить сирийских военных для работы с этой техникой и временно станут защищать страну от возможной агрессии. По данным источника, на базах разместят до 50 истребителей F-16.

Стоит отметить, что нынешнее руководство Сирии попросило турок выделись им партию БПЛА, которые станут использовать для контроля сирийско-израильской границы. При этом ЦАХАЛ продолжает расширять зону контроля на юге САР и не особо беспокоится о мнении нынешнего Дамаска.

Напомним, что новое руководство Сирии пришло к власти в результате государственного переворота в начале декабря прошлого года. После чего начало активно противодействовать России и идти на встречу Турции, чьими прокси по факту и являются. На фоне произошедшего, Башар Асад снял с себя полномочия президента и сбежал в Россию, которая предоставила ему политическое убежище. Ситуация привела к подвешенному состоянию судьбы двух российских военных баз в Сирии и этот вопрос до сих пор не имеет никакой конкретики.