МиГ-29К со складными крыльями был «рабочей лошадкой» ВМС Индии.

Индия планирует заменить свои палубные истребители МиГ-29К на французские Rafale-Marine (Rafale M) к 2027-2028 году. Однако не все в индийских военно-морских силах уверены, что новый самолет сможет полностью заменить проверенные временем советские машины. Об этом сообщает издание Bulgarian Military.

Одной из главных проблем Rafale M называют его большой размах крыльев. Это делает самолет более габаритным, что может сократить количество истребителей, которые можно разместить на индийских авианосцах «Викрамадитья» и «Викрант».

МиГ-29К, напротив, оснащен складными крыльями и усиленным шасси, что делает его более компактным и удобным для эксплуатации на авианосцах. «МиГ-29К долгие годы был “рабочей лошадкой” ВМС Индии», — отмечает автор Bulgarian Military Бойко Николов.

Советский самолет зарекомендовал себя как надежная машина, особенно в ближнем воздушном бою, где важна маневренность. Однако со временем эксплуатация МиГ-29К стала сложнее из-за нехватки запасных частей и проблем с техническим обслуживанием. Это и стало одной из причин решения о замене.

Характеристики МиГ-29К:

Максимальная взлетная масса — 22 400 кг;

Максимальная боевая нагрузка — 4 500 кг;

Максимальная скорость у земли — 1 400 км/ч;

Максимальная скорость на высоте — 2 200 км/ч;

Количество точек подвески вооружения — 8.

Несмотря на сомнения некоторых офицеров, переход на Rafale M может принести свои преимущества. Французские истребители оснащены современным оборудованием и обладают высокой боевой эффективностью. Однако их адаптация к условиям индийских авианосцев потребует времени и дополнительных инвестиций.

Пока Индия готовится к вводу Rafale M в эксплуатацию, МиГ-29К продолжает оставаться важной частью её военно-морских сил. Окончательное решение о замене будет зависеть от того, насколько успешно удастся интегрировать новые самолеты в существующую инфраструктуру.

Эксперты отмечают, что переход на новые технологии — это всегда сложный процесс, но он необходим для поддержания боеспособности флота. Время покажет, сможет ли Rafale M стать достойной заменой легендарным МиГ-29К.