Получается, повторение ситуации с Афганистаном.

Президент США Дональд Трамп продолжает вот уже вторую неделю подряд делать громкие заявления. На этот раз лидер Соединенных Штатов коснулся Сирии, в которой совсем недавно была свергнута официальная власть Башара Асада. В своем очередном брифинге для журналистов разных изданий Трамп заявил, что, возможно, вскоре американские войска покинут территорию САР и отправятся домой.

«Мы не вмешиваемся в ситуацию в Сирии. Это их бардак. У них там достаточно проблем. Им не нужно, чтобы мы вмешивались» - заявляет Дональд Трамп.

Стоит отметить, что ситуация в Сирийской Арабской Республике продолжает обостряться, а о выходе США из страны заговорили незадолго до высказывания 47-го президента США. Об этом со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников рассказали в израильской телерадиокомпании Kan. Но еврейские СМИ не уточняли, когда именно это произойдет, так как поддерживаемые американцами курды сильно рассчитывают на США. По официальным данным на декабрь 2024-го года на территории Сирии находилось до 2000 американских солдат, которые дислоцировались на северо-востоке страны.

Пришедшие к власти в Сирии турецкие прокси в настоящий момент делают громкие заявления для своих граждан, а также ведут наступательные действия как раз на северо-восток страны, который традиционно контролировали курды. Однако, вопреки заявлениям Дамаска, ситуация в стране крайне тяжелая, так как там начались многочисленные этнические и не только конфликты. Кроме того, Израиль продолжает оккупировать южные земли САР, ведя свою экспансию со стороны Голанских высот.