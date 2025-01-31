По плану он будет выдерживать даже ядерный удар.

Правительство Китая никогда не разменивалось на мелочи и это касается не только заводов и городов, но и инфраструктуры, предназначенной для Народно-освободительной армии. Так, издание The Financial Times со ссылкой на собственные источники опубликовало материал о новом командном центре НОАК к юго-западу от Пекина. Издание уточняет, что площадь нового «Пекинского военного городка» будет в 10 раз превышать Пентагон. А также он будет способен выдержать удар стратегическим ядерным оружием в случае глобального конфликта.

По утверждениям издания, площадь строящегося объекта составит 6 кв километров, что более чем в 10 раз превышает площадь американского Пентагона, который до этого держал один из рекордов. Туда перенесут командный центр НОАК, развернут сеть бункеров, способных защитить от удара ОМП и имеются места не только для военных, но и для политического руководства страны. Что интересно, сведения про строящийся военный городок собирают не только из агентурных источников, но и опираясь на спутниковые снимки места строительства.

«Размер, масштаб и частично заглубленные характеристики нового объекта позволяют предположить, что он заменит комплекс на Западных холмах в качестве основного командного центра на время войны» - рассказывает бывший американский разведчик.

Стоит отметить, что армия Китая в 21-м веке резко наращивает свои объемы, а главное использование высоких технологий. Поэтому строительство нового командного центра, да еще и с серьезно усиленной защитой, предсказуемый шаг. Особенно на фоне агрессивных действий США в регионе, которые ясно дают понять руководству КНР, что американцы настроены серьёзно на защиту своего доминирования в этой части света. Кроме того, не стоит забывать, что ВС США разместили на Филиппинах несколько батарей «Тайфунов» с ракетами средней дальности, снабженными ядерными боеприпасами.