Перевернулся несколько раз вокруг оси.

Американский истребитель пятого поколения F-35A в ходе выполнения учебно-тренировочного полета потерпел аварию на взлетно-посадочной полосе военной базы в Эйлсоне на Аляске. Об этом сообщает американская пресса со ссылкой на собственные источники в военных кругах. Пилот истребителя сумел катапультироваться и остался в живых, военнослужащего ВВС США уже направили в госпиталь для оказания всей возможной помощи. Сейчас на месте крушения работает комиссия, которая будет искать причину инцидента.

28-го января 2025-го года пилот американских ВВС выполнял учебно-тренировочный вылет на истребителе F-35A. После полудня, проходя над ВПП, произошла авария, в ходе которой машина несколько раз перевернулась вокруг своей оси, но летчик успел катапультироваться. Что стало причиной аварии пока не уточняется, но дорогостоящий самолет восстановлению не подлежит. Истребитель не просто превратился в высокотехнологичный хлам, но и загорелся, так, что дым был виден очень далеко от места падения.

«Пилот в безопасности и был перевезен в военный госпиталь Бассетт для дальнейшего осмотра» - заявляют в прессе.

Военно-воздушная база Эйлсон размещена на Аляске неподалеку от полярного круга и на ней размещаются авиакрылья с истребителями 5-го поколения F-35, более старыми машинами F-16 Viper и топливозаправщики KC-135R Stratotanker. Стоит отметить, что инциденты с самолетами F-35 любых модификаций происходят достаточно часто, а один раз американцы даже потеряли машину над одной из своих баз и потом долгое время пытались найти самолет, который улетел в даль без пилота.