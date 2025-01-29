Тратили гос бюджет, как пьяные матросы.

Новая администрация Белого дома, собранная Дональдом Трампом, начала свою работу по проверке действий предыдущего главы США. В частности, за дело взялся Илон Маск и возглавляемый им департамент эффективности правительства, сформированный 47-м президентом Соединенных Штатов. Первые результаты уже получены, и вотчина Макса выявила, что на презервативы для беженцев в секторе Газы, власти США должны были выделить почти $15 миллионов.

Кроме того, со своим первым официальным докладом в Белом доме выступила Левитт, новый пресс-секретарь правительства Трампа. Чиновница высказалась, что администрация Байдена тратила бюджетные средства «как пьяные матросы». Левитт добавила, что с такими решениями нет ничего удивительного в том, что экономика США начала резко проседать вниз.

«За последние четыре года администрация Байдена тратила деньги, как пьяные матросы, что стало одной из причин инфляционного кризиса в стране» - заявила Каролина Левитт.

Кроме того, она прошлась по президенту Байдену, который, по её словам, спал в Овальном кабинете или над ним в то время, как ему требовалось работать. В частности, 46-го президента обвинила в кризисе с Куринными яйцами, который разгорелся из-за санкций администрации Байдена по ликвидации 100 миллионов кур и привел к росту цен более чем на 50%.

Добавим, что как только Трамп пришел к власти, то он немедленно прервал финансирование всех внешних проектов предыдущей администрации. Это проделано с одной целью – понять куда именно уходили деньги американских налогоплательщиков и насколько это выгодно экономике США. Первые результаты уже получены, и они вызывают в Белом доме целую бурю эмоций и более тщательную работу департамента Маска.