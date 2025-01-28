Об этом сообщает портал гостелерадио LSM.

Военно-морские силы НАТО продолжают операцию «Балтийский часовой» в акватории Балтийского моря. Целью операции является обеспечение безопасности коммуникаций, связывающих страны Североатлантического альянса по дну моря. Однако силы НАТО не справляются с поставленной задачей, так как пришли новости о том, что оптоволоконный кабель, связывающий Литву и Швецию, поврежден. Об этом пишут на сайте гостелерадио LSM, ссылаясь на Латвийский государственный центр радио и телевидения (LVRTC).

Согласно поступающим данным, оптоволоконный кабель оказался поврежден на участке, проходящем по морскому дну и соединяющем Готланд и литовский Вентспилс. Литовские власти уже собрали срочное совещание и одновременно сделали заявление, что повреждение кабеля внешнее. Сразу появились обвинения в сторону России, так как подобное было совсем недавно с таким же кабелем, но который связывал Эстонию и Финляндию. При этом обвинения полностью бездоказательные, так как западные разведслужбы официально подтверждали, что «русский след» не найден.

«В настоящее время есть основания полагать, что кабель существенно поврежден и что повреждение вызвано внешним воздействием», — сообщает представительница LVRTC Винета Спругайне, которая отвечает за коммуникации.

Поврежденный коммуникационный кабель проходит на глубине 50 метров и тщательно охранялся военно-морским флотом сил НАТО. Пока никаких дополнительных фактов неизвестно.