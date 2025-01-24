Он сделает всё чтобы Иран не получил ядерного оружия.

С момента инаугурации Дональда трампа на пост 47-го президента США идет уже четвертый день, но поток заявлений, указов и решений с его стороны не прекращается. При этом президент постоянно дает интервью журналистам, где объясняет свою позицию или делает важные для США заявления. Например, новый-старый президент Соединенных Штатов заявил, что если у Ирана появится ядерное оружие, то оно появится и у всех остальных. При этом лидер США не рассказал кто именно эти загадочные «все».

«Если Иран обзаведётся ядерным оружием, то его получат и все остальные» - заявляет Трамп журналистам с республиканского канала FOX News.

Тут стоит добавить, что у Израиля хоть и нет ЯО, но все уверены, что Тель-Авив им обладает и никто из рук евреев такого оружия никто не получил. Вероятно, эта риторика касается только исламской республики, которая входит в топ обложенных санкциями стран, деля почетные места теперь уже с Россией и КНДР. При этом сам Трамп и спровоцировал дальнейшее развитие ядерных технологий в Иране, нарушив договоренности по ядерной сделке в ходе которой Тегеран должен был отказаться от попыток создания такого рода оружия.

Разумеется, большое интервью не могло обойтись без упоминания России и политики в отношении РФ. Трамп в открытую заявил, что ВС РФ по факту ведут действия против Соединенных Штатов, но в происходящей прокси-войне обвинил Байдена.

«Знаете, это стало прокси-войной между США и Россией из-за Джо. Смотрите, Зеленский сражался с гораздо более крупным противником. Гораздо более мощным. Ему не стоило этого делать» - высказался Трамп.