Кроме того компания думает о возвращении Hemi V8.

Компания Ram планирует расширить свой модельный ряд, включив в него новый семейный минивэн, а также более доступные и крупные пикапы. Также рассматривается вопрос о возобновлении производства популярного двигателя Hemi V8. Об этих планах сообщил генеральный директор бренда Тим Кунискис.

В интервью изданию Automotive News Кунискис вспомнил о минивэне Dodge Grand Caravan, который был лидером продаж в 2018 и 2019 годах. За год до прекращения его выпуска в 2020 году, продажи этой модели превышали 120 000 автомобилей. По словам Кунискиса, новый минивэн будет ориентирован на пассажиров и, вероятно, займет нишу, которую ранее занимал Grand Caravan. В отличие от текущего коммерческого автомобиля ProMaster, стоимость которого начинается от 44 960 долларов и который предлагается с двумя сиденьями, новинка будет более доступной и подходящей для больших семей.

Кроме того, Кунискис поделился планами о создании новой линейки пикапов, стоимость которых будет ниже 50 000 долларов. Это будет спортивный, но при этом более доступный вариант по сравнению с текущей моделью Ram 1500, цена которой начинается от 40 275 долларов.

Также генеральный директор не исключил возможность возвращения двигателя Hemi V8, который пользуется большой популярностью среди любителей мощных автомобилей. Это может стать отличной новостью для фанатов бренда, предпочитающих высокие технические характеристики.



