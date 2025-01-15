Пытаются сделать это руками украинцев.

После диверсии на «Северном потоке» и прекращения транзита газа через Украину 1-го января 2025-го года, пристальное внимание сконцентрировалось на «Турецком потоке». Глава МИД РФ Сергей Лавров напрямую обвинил США в попытке «демонтировать» этот газопровод руками украинской армии. Обвинение Лаврова прозвучали в контексте атаки украинских дронов-камикадзе на компрессионную станцию «Русская» в Краснодарском крае.

Как заявил главный российский дипломат, американцы дали карт-бланш Киеву в деле атак на российскую инфраструктуру. В том числе под удар попадает стратегически важная инфраструктура в виде «Турецкого потока», который остался последней веткой, по которой идет дешевый газ в Европу из России.

«США дают добро на осуществление террористических мероприятий по разрушению основы энергетического благополучия ЕС. Где они науськивают своих украинских клиентов на то, чтобы вслед за «Северными потоками» еще и «Турецкий поток» вывести из строя» - высказался Лавров во время подтверждения итогов внешней политики РФ в 2024-м году.

Стоит отметить, что недавно немцы снова начали рассказывать о причастности украинских диверсантов к прекращению работы «Северного потока». Вот только никто, традиционно, к этому заявлению не прислушался. Теперь в Европу дешевый газ поступает только через Турцию, но на западе уже вовсю строят терминалы для принятия СПГ из США, что намного дороже.