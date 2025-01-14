И спрос на них сильно упадет по данным издательства "Известия".

Цены на электромобили и гибриды в России значительно возрастут, что может привести к снижению их популярности среди покупателей. Это следует из мнений экспертов и участников автомобильного рынка, опрошенных "Известиями". Основной причиной подорожания является повышение утильсбора, начиная с 1 января этого года.

Новый утилизационный сбор составит 667 400 рублей, что неизбежно отразится на розничной стоимости автомобилей. Для дорогих моделей стоимостью от 10 до 12 млн рублей это увеличение цены окажется менее заметным. Однако для автомобилей с ценником в районе 2,5–4 миллиона рублей подорожание станет ощутимым.

Максим Кадаков, главред журнала "За рулем", подчеркивает, что рост стоимость авто может отпугнуть потенциальных покупателей. Особенно тех, кто рассматривает электрокары и гибриды как способ экономии. Ирина Франк, управляющий директор компании Frank Auto, также считает, что высокие цены могут снизить интерес к этим автомобилям.

Сергей Мелюх, директор "Авилон Электро", выражает мнение, что несмотря на увеличение стоимости, интерес к электрокарам и гибридам будет расти благодаря их преимуществам и новым технологиям. Он отмечает, что увеличение утильсбора особенно затронет массовые модели машин.

В целом, авторынок в России может сократиться, но доля электрокаров и гибридов, вероятно, увеличится за счет развития новых технологий и появления новых моделей. Это подтверждается и изменениями в утильсборе, который до этого года для новых машин составлял 32 600. рублей, а для более старых — 122 000 рублей. С нового года эти суммы выросли до 667 400 и 1 170 000 рублей соответственно.