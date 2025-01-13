Похоже, в Xiaomi думают о русской зиме.

Xiaomi активно готовит свои новейшие модели электромобилей SU7 Ultra и YU7 к российским зимам. В Хэйхэ проходят испытания этих автомобилей на заснеженных и обледенелых дорогах, чтобы убедиться в их надежности в суровых условиях.

Лэй Цзюнь, основатель и генеральный директор компании, лично присутствовал на зимних тестах. Он отметил важность этих испытаний и поддержал команду инженеров, которые начинают свою работу в пять утра, когда температура опускается до самых низких отметок.

На тестовом полигоне работает более 160 инженеров, используется свыше 100 тестовых автомобилей. Всего в испытаниях участвуют около 200 человек. Эти мероприятия позволяют точно оценить, как машины справляются с зимними условиями.

Ранее, в декабре прошлого года, Xiaomi уже показала, что их модель SU7 способна преодолевать большие расстояния даже при низких температурах. При -15 °C машина проехала 737 км, что составляет 91% от заявленного запаса хода. А при -25°C автомобиль продемонстрировал результат в 385 км, что на 48,8 км больше, чем у ближайшего конкурента.

По планам компании, продажи Xiaomi SU7 Ultra начнутся в марте 2025 года, а модель YU7 появится на рынке летом того же года, в июне или июле. Обе модели находятся на финальной стадии тестирования, что обещает потенциальным покупателям высокое качество и надежность в эксплуатации.