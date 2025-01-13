Швейцария согласна, но только если попросят.

В сети всё чаще всплывают сообщения про вероятную встречу президента РФ Владимира Путина с его будущим американским коллегой Дональдом Трампом. Но в заголовках и статьях мелькают заявления не только о возможных темах встречи, но и про место проведения контакта двух лидеров. На волне обсуждений внезапно прорезался глава службы информации МИД Швейцарии Николя Бидо, заявивший, что они готовы принять встречу, но только если их в этом попросят.

Бидо сообщает, что они готовы всё организовать, но только если к ним обратятся и при этом добавил, что они все время посылают всем странам сообщения, в которых рассказывают, что они могут помочь.

«После саммита в Бюргенштоке Украина, Россия и США регулярно информировались о нашей готовности поддержать любые дипломатические усилия по установлению мира» - заявляет Бидо.

Стоит отметить, что потенциальная встреча трампа и Путина пока находится на стадии «возможно когда-нибудь произойдет». Более того, своё желание принять столь важную встречу высказали еще несколько стран, включая Словакию, Арабские эмираты и Турцию. Впрочем, Анкара регулярно пытается стать площадкой переговоров, чтобы заработать еще несколько плюсов в глазах мировой политической элиты.