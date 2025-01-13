В этот рейтинг вошли «новые китайские автопроизводители NEV».

В прошлом году она продала 11 миллионов машин, что является значительным достижением в индустрии.

Такие компании, как Li Auto, HIMA и GAC Aion, входят в категорию «новые китайские автопроизводители NEV». Эти фирмы специализируются на создании электромобилей и гибридных авто с возможностью подзарядки. Они отличаются от традиционных производителей, которые ранее делали акцент на машинах с бензиновыми и дизельными движками.

В декабре Li Auto установила рекорд. Она продала 58 с половиной тысяч авто. Это на 16,21% больше, чем в 2023 году. За весь прошлый год компания доставила более 500 тысяч машин, увеличив прошлогодний показатель на 33%. Это сделало Li Auto первым новым производителем NEV, который достиг такого объема продаж. Однако изначально компания планировала продать 800 тысяч авто, но из-за задержек в выпуске 3 новых моделей цель была снижена до 480 000–560 000 единиц.

HIMA заняла 2 место с годовым объемом продаж в 445 тысяч машин, продав в декабре 49 с половиной тысяч авто. В состав HIMA входят такие бренды, как Aito, Luxeed, Maextro и Stelato, среди которых Aito остается наиболее популярным.

GAC Aion показала восстановление продаж в декабре, продав 46 900 машин. Однако за год компания продала 354 тысяч авто, что на 14% меньше по сравнению с 480 тысячми штук в 2023 году.



