Первые фотографии этой модели стали доступны благодаря публикации Китайским Министерством промышленности.

Новый внедорожник Volkswagen Tayron L, который интересен своим обновленным дизайном, появится на рынке Китая в начале марта 2025 года.

Volkswagen Tayron L будет доступен в двух стилях: стандартном и R-Line, который отличается более агрессивным внешним видом. Автомобиль имеет следующие размеры: длина - 4695 мм, ширина - 1866 мм, высота - 1685 мм, а колесная база составляет 2791 мм.

Что касается двигателей, то предложены три варианта: базовый 1,5-литровый турбомотор мощностью 160 лошадиных сил, средний вариант с 2,0-литровым двигателем мощностью 186 л.с. и топовая модель с 2,0-литровым двигателем мощностью 220 л.с. В некоторых комплектациях предусмотрен полный привод.

Покупателям также будут доступны колесные диски различных размеров: 18, 19 и 20 дюймов. В салоне установлены три экрана: один перед водителем с диагональю 10,25 дюйма, второй в составе медиасистемы размером 15 дюймов и третий экран с диагональю 11,6 дюйма, расположенный перед передним пассажиром.