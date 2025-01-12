Максимальная мощность двигателя — 465 л.с.

Эти моторы предназначены для использования в тяжелой технике. Уже в 2025 году ожидается выпуск тракторов К-7М «Кировец», оснащенных этими двигателями.

Разработка новых двигателей началась в 2023 году. Они созданы на базе двигателя ТМЗ 8481, который имеет рабочий объем 17,24л. и ресурс работы до 10 000 часов. В процессе разработки конструкция двигателей была значительно улучшена. Например, был создан новый редуктор, который улучшает передачу момента от двигателя к топливному насосу.

Один из новых двигателей, 8801.10 «Прогресс», оснащен современной топливной аппаратурой Common Rail от АЗПИ и новым электроблоком управления М240. Это обеспечивает увеличенный крутящий момент на низких оборотах, а также снижает тепловыделение, шум и вибрации. Другой двигатель, 8483.10 «Эталон», будет использовать топливную аппаратуру ЯЗДА и электронный блок управления М230. Мощность новых двигателей варьируется от 370 до 465 лошадиных сил.