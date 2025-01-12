Приход к власти Дональда Трампа уже повлиял на очень многие сферы.

Дональд Трамп еще не вступил в должность, но его влияние уже ощущается во многих сферах. Американские компании, включая Meta, начали отказываться от инициатив по инклюзивности и цензуре. В недавнем интервью с Джо Роганом, глава Meta Марк Цукерберг поделился, что компания переборщила с цензурой под давлением администрации Байдена, сравнив это с ситуацией из книги "1984" Джорджа Оруэлла.

Цукерберг объявил о значительных изменениях в системе модерации на платформах Facebook и Instagram. Теперь вместо старой системы проверки фактов будет новая, где сообщество сможет голосовать, определяя, является ли информация фейковой. Кроме того, на платформах Meta теперь разрешена критика людей, включая комментарии на основе сексуальных предпочтений и расы, а также обвинения в психических проблемах.

Meta также прекращает деятельность своей команды по продвижению инклюзивности и разнообразия, а также отменяет квоты на найм женщин, представителей ЛГБТ-сообщества и национальных меньшинств. Эти изменения являются частью более широкой тенденции среди американских компаний.

Цукерберг также упомянул, что ЦРУ имеет множество способов для мониторинга переписок в мессенджерах, хотя некоторые СМИ истолковали его слова как утверждение о прямом доступе ЦРУ к WhatsApp.



Meta* — компания признанная экстремистской на территории России