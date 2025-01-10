Продолжаются наступательные действия.

Вооруженные силы России продолжают успешное наступление в черте Часова Яра в ДНР, постепенно переводя под свой контроль новые высоты и районы города. Так стало известно, что ВС РФ продвигаются в северной части города и к западу от местного Огнеупорного комбината, превращенного ВСУ в полноценный укрепрайон. Вдобавок сообщается, что российские штурмовики окружили и загнали под землю часть отрядов 24-й бригады ВСУ имени Короля Даниила.

Украинские подразделения 24-й бригады, посвященной Королю Даниилу, участвовали в активной обороне Часов Яра от наступающих российских сил. Как сообщают источники, часть бригады загнана под землю и повторяет сценарий Мариуполя или Авдеевки. Однако пока нет никаких предпосылок к тому, что их оттуда будут извлекать дипломатическим методом, и им грозит самая неприятная судьба если они не сдадутся. В самом Киеве никак не реагируют на происходящее с бойцами одной из бригад.

Что касается ВС РФ, то штурмовые подразделения продолжают занимать господствующие высоты и если они все перейдут под российский контроль, то ВСУ станет плохо сразу на нескольких направлениях от города. Взятие Часов Яра даст возможность наступления на Константиновку, которая лежит в низине по отношению к Часов Яру. Тут стоит напомнить, что ранее прикрывающий Константиновку Торецк почти полностью под контролем РФ, а также приходят новости, что ВС РФ начинают двигаться в сторону Константиновки со стороны Воздвиженки. Если ситуация продолжит складываться таким образом, то Константиновка может оказаться в клещах.