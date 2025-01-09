Это для них просто не выгодно.

Компания AMD недавно представила новые процессоры Ryzen 9000X3D, каждый из которых оснащён одним чипом 3D V-Cache объёмом 64 МБ. Несмотря на техническую возможность удвоить количество этих чипов, производитель решил не делать этого из-за экономических соображений.

Создание процессора с двумя чипами 3D V-Cache значительно увеличило бы его стоимость. К тому же, дополнительный чиплет CCD с памятью 3D V-Cache не принёс бы заметного улучшения производительности в играх по сравнению с увеличением кэша L3 с 32 до 96 МБ для одного CCD. Это означает, что даже при значительном повышении цены, преимущества для пользователей были бы не столь очевидны.

Напомним, что стоимость процессора Ryzen 7 9800X3D, например, составляет почти $500. Добавление ещё одного чипа 3D V-Cache увеличило бы цену ещё больше, что могло бы сделать такие модели непривлекательными для покупателей.

Тем не менее, не исключено, что в будущем AMD всё же предложит процессоры с увеличенным объёмом 3D V-Cache или даже с двумя такими чипами. Это может произойти в одном из следующих поколений, когда технологии станут более доступными и экономически оправданными.