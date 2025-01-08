Рассматривается возможность появления этих марок в России.

Эти модели включают в себя 2 внедорожника и 3 седана. Каждый из которых оснащен инновационной гибридной системой пятого поколения, позволяющей преодолевать до 2000 км без дозаправки.

На данный момент бренд Geely Galaxy еще не доступен на российском рынке, но, по словам Бинбина Гу, исполнительного директора по развитию рынка СНГ компании DreamSmart, вопрос о его появлении в России активно обсуждается.

В текущем году Geely также планирует обновить свою продуктовую линейку, добавив две модели с новыми ДВС. В прошлом году компания добилась значительного успеха, продав 2 176 567 машин, что на 32% больше по сравнению с 2023 годом. В декабре продажи достигли 210 055 штук, увеличившись на 43% по сравнению с декабрем 2023 года. К 2025 году Geely намерена увеличить объем продаж до 3 миллионов машин.

На этой неделе компания представила две новые модели: седан Galaxy L6 EM-i с гибридной установкой Thor EM-i и Galaxy L7 EM-i, который позиционируется как семейный премиум-кроссовер. С момента запуска модели Galaxy Starship 7 EM-i 6 декабря 2024 года, продажи этой модели превысили 20 000 штук всего за месяц.



