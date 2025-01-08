Из-за смещения линии боевого соприкосновения.

Вооруженные силы РФ продолжают наносить ночные высокоточные удары по тыловым объектам украинской армии, расположенным далеко от линии боевого соприкосновения. В частности, серия ударов в ночь на 8 января 2025-го года прогремела в районе Киева, а также в Полтавской, Житомирской и Днепропетровской областях. Об этом сообщают мониторинговые группы в украинском сегменте интернета, которые занимаются отслеживанием российских ударов.

В первую очередь пишут об ударах ВС РФ по военному аэродрому в Полтавской области, уточняя, что были повреждены средства радиолокационного контроля и другое аэродромное оборудование. В киевской области «хлопки» слышали в районе Борисполя в котором находится международный аэропорт, использующийся ВСУ в последнее время для получения важных военных поставок из-за границы.

Вдобавок ко всему представители Воздушных сил ВСУ сообщают, что впервые за все время конфликта на Украине ВКС РФ использовали ФАБ с УМПК для нанесения ударов по Днепропетровской области. Удары бомбами с УМПК предназначены для прерывания переброски подкреплений в западную часть ДНР и нарушения логистики украинских гарнизонов, в том числе и засевших в Покровске, Славянске, Константиновке и прочих.

«Удары КАБами стали возможны в связи со смещением линии фронта на Донбассе» - пишет один из военных пабликов Украины.

«Причиной может быть и то, что русские увеличили дальность применения своих планирующих авиабомб» – сообщает другой украинский паблик.

В любом случае начало использования относительно дешевых ФАБ с универсальными модулями планирования и коррекции говорит о том, что ВС РФ подобрались достаточно близко к Днепропетровщине и это только начало.