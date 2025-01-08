Стоимость его дешевле $18 000.

Компания Great Wall представила новую модель внедорожника Cannon 2.4T, специально адаптированную для использования в условиях суровых зим. Этот пикап доступен по цене менее $18 000, начиная от $17 700, и предлагается в двух исполнениях: пассажирском и коммерческом.

Пассажирская версия привлекает внимание хромированными деталями на передней части, в то время как коммерческая модель оснащена стильной черной решеткой радиатора. Обе версии укомплектованы внедорожными шинами AT для лучшего сцепления с дорогой.

Под капотом установлен 2,4л. дизель мощностью 184 лошадиные силы и крутящим моментом 480 Н·м. Покупатели могут выбрать между 6-ступенчатой механической коробкой передач или 9-ступенчатым автоматом. Для повышения надежности и безопасности внедорожник оснащен усиленными листовыми рессорами и каркасом безопасности.

Внедорожник Cannon 2.4T также предлагает высокий уровень комфорта даже в самых холодных условиях. В стандартную комплектацию входят подогрев сидений, руля, зеркал и форсунок стеклоочистителей, а также система размораживания стекол. Особенностью модели является возможность удаленного запуска двигателя с помощью смартфона, что позволяет заранее прогреть салон или включить кондиционер. Автомобиль оборудован аккумулятором AGM на 92 Ач, обеспечивающим надежную работу всех систем в холодное время года.



