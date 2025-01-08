Летающий электромобиль Kunpeng No.1.





Kunpeng No.1 оборудован 4 роторами на крыше, что позволяет ему взлетать и садиться вертикально. Разработчики утверждают, что это первый в Китае летающий автомобиль, работающий на основе технологии распределенного электропривода. Это означает, что автомобиль может без труда переключаться между режимами движения по земле и полетом.

Максимальный вес, который может поднять Kunpeng No.1, составляет 500 кг. Во время полета машина может подняться на высоту до 300 метров. На дороге автомобиль способен развивать скорость до 60 км/ч, а в воздухе он может находиться до 20 минут без дозаправки. В будущем разработчики планируют увеличить время полета до двух часов и более, что значительно расширит возможности использования такого транспорта.



