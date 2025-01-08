Данные исследования Compare the Market.

Tesla, Toyota и BMW стали самыми востребованными автомобильными брендами в мире по версии исследования компании Compare the Market. В 2024 году Tesla заняла первое место в рейтинге поисковых запросов в таких странах, как США, Канада, Россия и др. Этот американский производитель электрокаров особенно популярен в Северной Америке, а также привлекает внимание в Скандинавии, некоторых европейских регионах и частях Африки.

Toyota, японский автогигант, лидирует в большинстве стран Африки и в Австралии. BMW, который производится в Европе, также входит в тройку лидеров. Этот бренд особенно популярен в Азии и некоторых европейских странах. Исследование подчеркивает мировую тенденцию к электрификации транспорта, в которой Tesla играет ключевую роль.

Эти данные помогают понять, какие автомобильные бренды сегодня наиболее востребованы среди потребителей по всему миру и какие тенденции влияют на автомобильную индустрию.