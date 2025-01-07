Приближается к концу третий год украинского конфликта.

Российская армия стремительно продвигается на запад и следующий год СВО для Украины может стать последним. По крайней мере об этом пишет на своих страницах американское издание The Washington Post, анализируя ситуацию на востоке Украины. При этом авторы издания добавляют, что падение Киева может сказаться на судьбе не только Украины, но и далеко за пределами ее границ.

«Конфликт достиг точки перегиба. Украина теряет территорию, войска и время. Следующие несколько недель определят, сможет ли Украина продолжать существовать как суверенное государство в пределах своих бывших границ» - пишут в WP.

В издании также отмечают, что российская армия ликвидирует украинский личный состав и технику быстрее, чем их успевают восстанавливать. Это коррелирует с заявлениями западных экспертов, которые прозвучали осенью, рассказывающих про дефицит личного состава и набора новых рекрутов для ВСУ. Вдобавок авторы материала отмечают тот факт, что проигрыш Украины повлияет на репутацию Соединенных Штатов и ряда организаций Североатлантического альянса, которые помогали Киеву материально-технически и финансово.

Кроме того, авторы WP рассуждают, что 4-й год конфликта с Россией может стать для Украины последним, так как многочисленные факторы складываются против Киева, а страны Европы сильно устали от последствий спонсирования Зеленского и его команды.