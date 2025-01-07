Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
g1tarist
Washington Post сомневается в способности Украины сопротивляться наступлению ВС РФ еще один год
Приближается к концу третий год украинского конфликта.

Российская армия стремительно продвигается на запад и следующий год СВО для Украины может стать последним. По крайней мере об этом пишет на своих страницах американское издание The Washington Post, анализируя ситуацию на востоке Украины. При этом авторы издания добавляют, что падение Киева может сказаться на судьбе не только Украины, но и далеко за пределами ее границ.

«Конфликт достиг точки перегиба. Украина теряет территорию, войска и время. Следующие несколько недель определят, сможет ли Украина продолжать существовать как суверенное государство в пределах своих бывших границ» - пишут в WP.

В издании также отмечают, что российская армия ликвидирует украинский личный состав и технику быстрее, чем их успевают восстанавливать. Это коррелирует с заявлениями западных экспертов, которые прозвучали осенью, рассказывающих про дефицит личного состава и набора новых рекрутов для ВСУ. Вдобавок авторы материала отмечают тот факт, что проигрыш Украины повлияет на репутацию Соединенных Штатов и ряда организаций Североатлантического альянса, которые помогали Киеву материально-технически и финансово.

Кроме того, авторы WP рассуждают, что 4-й год конфликта с Россией может стать для Украины последним, так как многочисленные факторы складываются против Киева, а страны Европы сильно устали от последствий спонсирования Зеленского и его команды.

#украина #washington post
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВВС США продолжают испытания маломасштабного демонстратора BWB: первый полет ожидается в 2027 году
2
Need for Speed: Underground 2 великолепен благодаря Unreal Engine 5
4
Минобороны показало уничтожение МиГ-29 и удар по аэродрому ВСУ
1
Смартфон Oukitel WP100 Titan обладает самой мощной батареей на рынке на сегодняшний день
+
Истребитель Су-57 стал флагманом российской авиации
+
NVIDIA представила игровые видеокарты GeForce RTX 50 — от $549 за RTX 5070 до $1999 за RTX 5090
6
При большей диагонали экрана Samsung Galaxy S25 Ultra окажется компактнее Galaxy S24 Ultra
+
Samsung представила линейку QLED-телевизоров с разрешением 8K и частотой 120 Гц
+
NI: Обновлённый Ту-160 с улучшенными характеристиками представляет собой серьёзную угрозу для США
1
Ubisoft на грани банкротства: акции упали на 45%, будущее компании под вопросом
5
По многим тестам Poco X7Pro на базе Dimensity 8400 Ultra обходит конкурертов с чипсетами от Qualcomm
1
UGREEN выпустила новое зарядное устройство, к которому можно подключить до 5 ноутбуков одновременно
+
Тесты Redmi Turbo 4 показывают превосходство Dimensity 8400 над чипами Snapdragon
3
GeForce RTX 5070 по производительности в играх равна GeForce RTX 4090
14
Китайская сеть CENI обеспечивает молниеносную скорость и нулевую потерю данных
1
Samsung показала раздвижные экраны OLED для телефонов, планшетов и ноутбуков
+
Марочко: Надия в ЛНР практически полностью уничтожена ударами ВСУ
+
AMD представила FSR 4 на основе ИИ для видеокарт серии Radeon RX 9070
2
В Курской области российские десантники эвакуировали в тыл трофейную БМП ВСУ
+
Зеленский матом охарактеризовал антироссийскую санкционную политику Запада
52

Популярные статьи

Топ да не тот: краткий обзор кулера Thermalright Peerless Assassin 120 SE
16
Сборка ретро-ПК - часть 5: в поисках оптимальной конфигурации для API Glide
33
Справочник по существующим видам Xbox one X Limited Edition
+
Что стоит сделать и о чем задуматься геймеру в начале года
8

Сейчас обсуждают

REY_B_
20:37
Если при продаже в России будет ПТС, то его следует в течении 10 дней поставить на учёт в ГИБДД и сдать на категорию М. И тогда автомобилисты будут плакать от обилия курьеров на дорогах. Хотя проблема...
Ninebot показала свой недорогой электроскутер у которого запас хода 110 км при цене всего 790$
REY_B_
20:27
Ну так скакуны... Им для понимания нужно чтобы жаренный петух на горе в дупу свистнул
В ВСУ признали, что истребители F-16 не конкуренты современным российским самолётам
REY_B_
20:25
Производительность чипов растёт по жалкие +15% за пару лет. А чипы продавать надо... Интересно, сможет ли АМД позволить себе серьёзную несовместимость с 7ххх серией? А то ведь, максимальная совместимо...
На выставке CES 2025 NVIDIA представила DLSS 4
ebatorуа
20:24
17:17 07.01.2025 Число погибших при землетрясении в Тибете выросло до 126.
Сильное землетрясение унесло жизни по меньшей мере 95 человек на западе Китая
REY_B_
20:22
При чём тут количество символов? - Если между неправильными вводами пароля сделать задержку 1 секунду, и во время её действия выдавать результат "пароль введён неправильно", то хакеры задолбаются паро...
Современные хакеры легко взламывают 8-символьные пароли, не не могут справиться с 16-значными
Maxim Pavlov
20:18
Однажды это было реализовано в телефонах "Sony Walkman",динамические обои в виде повторяющейся движущейся картинки,завязаной от времени года по календарю. Жаль что дальше этого не пошло,идея была зало...
Смартфоны Samsung Galaxy могут получить функцию динамических обоев
Алексей Тен
20:13
Все познается в сравнении
OPPO Find X8 Mini получит процессор Dimensity 9400 и 50-мп камеру из серии Sony IMX9
lion77815
19:55
Уже сам факт наличия этого самого "множества<лишних> целей"<которых не должно быть, в принципе> - более чем достаточно для соответствующих выводов
ИИ на пороге подрыва стелс-технологий многомиллиардных атомных подлодок
lion77815
19:51
Там достаточно зафиксировать разок "возмущения" - и дальше, тупо, математика. С условными/безусловными неравенствами и прочими вот то вот всё ...
ИИ на пороге подрыва стелс-технологий многомиллиардных атомных подлодок
lion77815
19:49
ну да выстрелил - и аминь
ИИ на пороге подрыва стелс-технологий многомиллиардных атомных подлодок
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем