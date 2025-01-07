Российские войска приняли бой.

5 января 2025-го года украинская армия предприняла попытку контратаки на российские позиции в Курской области в районе населенного пункта Бердин. Всего зафиксировано 4 попытки штурмовых действий со стороны ВСУ, которые окончились большими проблемами для украинцев. Однако 6 января украинское командование снова решило попробовать позиции ВС РФ около Бердин на зуб и началась новая волна атак со стороны ВСУ.

Согласно поступающим данным тактика украинских военных, не изменилась и они продолжают использовать боевые бронированные машины для переброски мотострелков к населенным пунктам и постройкам вокруг Бердин. При этом машины делают несколько ходок пока пехота не скопится в достаточном по мнению украинского командования числе, а потом происходит попытка штурма. Что интересно, машины двигаются почти по открытой местности и становятся целями для операторов дронов, фронтовой авиации и артиллерии. Но из FPV-дронов могут нормально работать только изделия с управление по оптоволокну, так как обе стороны используют системы РЭБ.

Пока нет никакой точной информации по количеству убыли личного состава украинской армии, но если опираться на опыт прошлого дня, то количество «безвозвратных» может приближаться к многим десяткам. На фоне таких атак представители украинской Верховной рады жалуются на то, что в ВСУ увеличивается процент дезертиров, которые пытаются сбегать из украинской армии любым способом.