Также снизились продажи больших кроссоверов Audi Q7 и Audi Q8.

В 2024 году продажи автомобилей Audi в США значительно сократились. По сравнению с предыдущим годом, когда было продано 228 550 авто, в этом году было реализовано всего 196 576 машин. Особенно заметное падение коснулось популярных моделей: продажи Audi Q5 уменьшились на 23%, а Audi A4 — на 48%.

Также стоит отметить снижение продаж среди других моделей. Флагманская Audi A8 потеряла 28% в продажах, электрокаров e-tron GT — 10%. Крупные кроссоверы Audi Q7 и Audi Q8 также показали уменьшение на 28% и 24% соответственно. Электрические версии этих моделей, Audi Q8 e-tron и Audi Q8 Sportback e-tron, также испытали спад на 27% и 33%.

Несмотря на общий негативный тренд, некоторые модели показали рост. Кроссовер Audi Q3 увеличил продажи на 45%, достигнув 32 090 единиц. Audi Q4 e-tron и Audi Q4 Sportback e-tron также показали увеличение продаж на 5% и 8% соответственно. Модели Audi A5 и Audi A6 выросли на 4% и 2%.

С другой стороны, продажи спортивных автомобилей Audi R8 и Audi TT снизились на 48% и 95%, однако эти модели уже не выпускаются.

Интересный факт: несмотря на снижение продаж новых машин, рынок сертифицированных подержанных машин показал рост. Продажи таких авто увеличились на 29,3%, достигнув 48 225 единиц. Это говорит о том, что спрос на премиальные машины по доступной цене остается высоким.