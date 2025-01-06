Об этом накануне заявила заместитель Ермака Ирина Верещук.

В начале прошлого года генерал ВСУ Наев заявил, что на Украине кончились добровольцы, а осенью 2024-го года пошли материалы по критике проводимой программы по набору рекрутов в ряды украинской армии. Сотрудники ТЦК гребут всех, до кого могут дотянуться и это приводит к низкому моральному духу украинских солдат, которые в ряде случаев пытаются дезертировать. Эта проблема достигла таких масштабов, что ВРУ приняла закон об амнистии тем дезертирам, кто добровольно вернется на службу. Однако предполагаемого результата добиться не удалось и теперь ВРУ буде искать новые методы борьбы с проблемой.

Как заявила заместительницы главы Офиса президента Зеленского по фамилии Верещук, «амнистия» для дезертиров не привела к нужному результату. Тут стоит напомнить, что эта самая амнистия завершилась 1 января 2025-го года и по некоторым данным сдаваться пришло около 10% дезертиров. По неофициальным данным этот процент еще меньше, так как люди опасаются неофициальных наказаний, которые предполагают отправку в наиболее «горячие» точки ЛБС.

«1 января 2025 года истек срок для добровольного возвращения на службу по СЗЧ. Идея в том, чтобы продлить этот срок. Итак, это пока только идея, но мы уже начали обсуждать это с оборонным комитетом Верховной Рады» - заявляет Верещук.

Что интересно, согласно все тем же неофициальным данным из-за амнистии количество дезертиров в ВСУ вышло на новый уровень и их число увеличилось более чем в 5 раз по сравнению с осенью прошлого года. Теперь же Верховная рада будет искать новые инструменты для пресечения дезертирства, а главком ВСУ Сырский предлагает давать всем сбежавшим реальный уголовный срок до 12 лет заключения. Кроме того, ВРУ хочет привлечь сотрудников ТЦК для отлова сбежавших солдат.