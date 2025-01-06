Это крупнейший подобный проект в Европе, переговоры продолжаются.

Компания SpaceX находится на последнем этапе переговоров с Италией о значительном проекте. Они обсуждают создание защищенной телефонной и интернет-связи для итальянских властей и спецслужб. Это может стать самым масштабным проектом такого рода в Европе.

Согласно информации от Bloomberg, обсуждается пятилетний контракт, но окончательное соглашение еще не подписано. Итальянские разведывательные службы и Министерство обороны уже одобрили этот проект. Если договор будет заключен, SpaceX обеспечит итальянское правительство зашифрованной связью, что включает в себя как телефонные звонки, так и доступ в интернет.

Кроме того, в рамках сделки предусмотрены услуги связи для итальянских военных в Средиземном море. Также будет возможность использовать прямое подключение к спутникам SpaceX в экстренных случаях, например, при террористических атаках или стихийных бедствиях.

Стоимость проекта оценивается в 1,6 миллиарда долларов. Это предложение открывает новые перспективы для обеспечения безопасности и связи в критически важных ситуациях для Италии.